США и Южная Корея проводят учения с боевыми стрельбами на границе с КНДР

Южная Корея и США проводят совместные учения с боевыми стрельбами на полигоне рядом с границей с КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на американских военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Учения начались 22 июля на полигоне в Пхочхоне в 30 км к югу от межкорейской границы и продолжатся до 3 августа. В маневрах принимает участие ротационное подразделение американской армии, на вооружении которого стоят бронемашины Stryker, а также южнокорейский бронетанковый взвод и другие части. Цель учений - проверка боеготовности американского ротационного подразделения на уровне роты. "Эти тренировки укрепляют возможности ротационной бригады по адаптации к рельефу и климату Корейского полуострова, позволяют задействовать южнокорейское оборудование и тактику на уровне небольших отрядов", - заявили американские военные.

Ранее подобные учения ВС США проводили самостоятельно без участия южнокорейской стороны, отмечает Yonhap. Американский контингент проводит ротацию подразделения с бронемашинами Stryker каждые 9 месяцев с 2022 года. До этого, как пишет агентство, ротацию проходило бронетанковое подразделение с танками M1 Abrams и боевыми машинами пехоты M2 Bradley.

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