В Польше заявили, что у ФРГ остается все меньше времени для выплаты репараций

Все меньше времени остается для того, чтобы Германия смогла выплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны и оккупации Польши (1939-1945 гг). Об этом заявила в интервью радиостанции Trójką руководитель канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тема [выплат] должна быть продолжена. Времени на решение остается все меньше, повстанцев - по причине возраста - становится все меньше", - сказала она.

Заявления по этому вопросу, сделанные в четверг находившимся в Варшаве президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, Папроцкая назвала туманными.

Польские власти в сентябре 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных республикой в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Президент ФРГ посетил польскую столицу в связи с отмечавшейся там 1 августа 80-й годовщиной Варшавского восстания и принес извинения Польше и польскому народу.

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