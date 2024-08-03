Посольство Узбекистана в Израиле обратилсоь к своим гражданам

Посольство Узбекистана в Израиле рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения отдельных районов в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в стране, передает в субботу Day.Az со ссылкой на заявление посольства.

"В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности в Израиле посольство Узбекистана вновь настоятельно рекомендует воздержаться от посещения отдельных районов Израиля. Следите за новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства Узбекистана. Подпишитесь на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или веб-сайт. Всегда держите при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь", - говорится в сообщении.

Также посольство рекомендовало своим гражданам по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничить посещение публичных мест.

Напомним, что 2 августа министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения Израиля и Ливана.

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