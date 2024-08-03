В Британии призвали срочно созвать парламент

Депутат британского парламента и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател на своей странице в соцсети X призвала срочно созвать парламент из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, протесты ультраправых набирают обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. Газета Times сообщала, что на выходных ожидается не менее 35 акций. Британский парламент ушел на летний перерыв и вернется к работе 2 сентября. В чрезвычайных ситуациях правительство может попросить спикера палаты общин (нижняя палата) созвать депутатов в период каникул.

Депутат Прити Пател назвала "неприемлемым" насильственные протесты в британских городах и призвала всех политиков, независимо от партии, выступить с осуждением происходящего.

Минувшей ночью беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись в английском Сандерленде. Протестующие подожгли центральный полицейский участок и бросали в правоохранителей пивные бочки и камни. Три полицейских были госпитализированы, восемь человек были задержаны.

Ранее на этой неделе акции протеста в ряде городов также переросли в беспорядки. Десятки полицейских пострадали, было произведено множество задержаний.

Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.

Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый является беженцем.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!