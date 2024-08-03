https://news.day.az/world/1679560.html Убит еще один из командиров ХАМАС
Убит еще один из командиров ХАМАС
Один из командиров ХАМАС и четверо боевиков были обезврежены в ходе ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Reuters", командир и боевики ХАМАС погибли в результате попадания ракеты в их автомобиль.
Во время второго ракетного обстрела погибли еще 4 человека.
Отметим, что 31 июля лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате ракетного обстрела его резиденции в Тегеране.
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