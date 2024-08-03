Убит еще один из командиров ХАМАС

Один из командиров ХАМАС и четверо боевиков были обезврежены в ходе ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Reuters", командир и боевики ХАМАС погибли в результате попадания ракеты в их автомобиль.

Во время второго ракетного обстрела погибли еще 4 человека.

Отметим, что 31 июля лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате ракетного обстрела его резиденции в Тегеране.

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