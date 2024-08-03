Посольства США и Британии призвали своих граждан покинуть Ливан

Граждан США и Великобритании призвали покинуть Ливан, пока доступны коммерческие рейсы. С похожими заявлениями выступили власти России, Бельгии, Швеции и других стран. Израиль обещал ответ "Хезболле" на ракетный удар по Голанам

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РБК, посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан.

"Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени", - говорится в сообщении американского посольства.

Там отметили, что несколько авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Ливан, а на оставшиеся распродано много билетов. "В случае эвакуации вы не сможете уехать со своей большой семьей, не сможете взять с собой домашних животных и, как ожидается, возместите правительству США расходы на вашу транспортировку в безопасное место", - добавили там.

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