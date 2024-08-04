\TikTok и Instagram обвинили в разжигании ненависти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил TikTok и Instagram в разжигании ненависти в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Мадуро, выступая на марше перед своими сторонниками.

"Я хочу спросить компанию TikTok, допускает ли она показ таких фашистских и разжигающих ненависть видео в США и Европе? И ведь нет. Они хотят заразить Венесуэлу ненавистью и разногласиями. TikTok несет юридическую ответственность за то, что они делают против Венесуэлы, как и Instagram", - сказал Мадуро, выступая на марше перед своими сторонниками.

Как отметил венесуэльский лидер, в последние дни в TikTok распространение получили видеозаписи с призывами применения насилия в отношении сторонников действующего правительства Венесуэлы.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет страны после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% избирателей, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса - 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражения на выборах.

На следующий день в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. По данным властей Венесуэлы, за поджоги и другие правонарушения были задержаны более 1 тыс. участников беспорядков, пострадали более 70 сотрудников правоохранительных органов, двое военных были убиты.

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