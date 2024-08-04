В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9 единицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,9 единицы было зарегистрировано в провинции Болу в 7:31 по местному (8:31 по бакинскому) времени. Эпицентр находился недалеко от населенного пункта Месджиджеле, очаг землетрясения располагался на глубине 6 километров.

Через несколько минут после этого около н.п.деревни Чукуррен был зафиксирован афтершок магнитудой 3,1 единицы.

Подземные толчки ощущались. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

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