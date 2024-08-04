https://news.day.az/world/1679631.html МИД Франции призвал своих граждан покинуть Ливан
МИД Франции призвал своих граждан покинуть Ливан
МИД Франции рекомендует гражданам своей страны как можно скорее покинуть Ливан после того, как вчера ночью "Хезболла" выпустила десятки ракет по Израилю.
Как передает Day.Az, об этом говорится в документе, опубликованном министерством.
"Из-за риска военной эскалации на Ближнем Востоке гражданам Франции рекомендуется не посещать Ливан", - отметили в МИД.
Министерство призвало французских граждан в Ливане быть "чрезвычайно бдительными".
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