https://news.day.az/world/1679658.html Маск указал на неизбежность гражданской войны в Британии
Маск указал на неизбежность гражданской войны в Британии
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель Tesla Илон Маск указал на неизбежность начала гражданской войны в Великобритании, на что указывают уже начавшиеся массовые беспорядки в стране. Как передает Day.Az, об этом он предупредил в соцсети Х (бывшая Twitter), оставив комментарий под одним из видео с протестных акций.
"Гражданская война неизбежна", - написал Илон Маск.
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