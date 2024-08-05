Маск указал на неизбежность гражданской войны в Британии

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель Tesla Илон Маск указал на неизбежность начала гражданской войны в Великобритании, на что указывают уже начавшиеся массовые беспорядки в стране. Как передает Day.Az, об этом он предупредил в соцсети Х (бывшая Twitter), оставив комментарий под одним из видео с протестных акций.

"Гражданская война неизбежна", - написал Илон Маск.

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