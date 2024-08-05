В ЕС призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы выборов

Семь стран Европейского союза (ЕС), включая Испанию, Португалию, Италию, Францию, Германию, Нидерланды и Польшу, призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы президентских выборов. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета El País.

"Мы просим власти Венесуэлы как можно скорее обнародовать все протоколы, чтобы гарантировать полную прозрачность и честность избирательного процесса (...) Эта проверка необходима для признания воли венесуэльского народа", - отмечается в совместном заявлении стран.

Дополнительно сообщается, что результаты выборов "вызывают обеспокоенность" стран Европы.

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