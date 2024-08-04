В небе над Йеменом сбили американский беспилотник

Американский беспилотник MQ-9 Reaper был сбит в небе на северо-западе Йемена. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По его данным, беспилотник сбили над провинцией Саада, контролируемой военизированной шиитской группировкой "Ансар Алла" (хуситы).

3 августа американская газета The New York Times писала, что США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Пентагон ожидает, что поддерживаемые Ираном группировки, включая хуситов, могут атаковать американские войска в регионе в рамках ожидаемого возмездия Ирана за ликвидацию Хании.

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