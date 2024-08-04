В Бангладеш объявили комендантский час

Правительство Бангладеш объявило комендантский час в 18:00 (15:00 по Москве) и отключило интернет из-за протестов. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Banglanews24.

"Комендантский час введен во всех районах городах, городских корпорациях, муниципалитетах, промышленных районах, районных центрах и штаб-квартирах, включая столицу", - отмечается в заявлении правительства.

На данный момент жертвами протестов стали 32 человека. Многие также получили ранения.

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