https://news.day.az/world/1679682.html В Бангладеш объявили комендантский час
В Бангладеш объявили комендантский час
Правительство Бангладеш объявило комендантский час в 18:00 (15:00 по Москве) и отключило интернет из-за протестов. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Banglanews24.
"Комендантский час введен во всех районах городах, городских корпорациях, муниципалитетах, промышленных районах, районных центрах и штаб-квартирах, включая столицу", - отмечается в заявлении правительства.
На данный момент жертвами протестов стали 32 человека. Многие также получили ранения.
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