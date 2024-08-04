https://news.day.az/world/1679685.html Организаторы церемонии открытия ОИ обратились в прокуратуру
Организаторы церемонии открытия ОИ обратились в прокуратуру
Организаторы церемония открытия Олимпиады запаниковали и обратились в прокуратуру, утверждая, что им игрожают убийством.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse.
По его данным, прокуратура приняла заявления и поручила полиции провести расследование.
Ранее сообщалось, что художественный руководитель церемонии Тома Жолли также обратился в полицию в связи с поступившими в его адрес угрозами.
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