Организаторы церемонии открытия ОИ обратились в прокуратуру

Организаторы церемония открытия Олимпиады запаниковали и обратились в прокуратуру, утверждая, что им игрожают убийством.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, прокуратура приняла заявления и поручила полиции провести расследование.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель церемонии Тома Жолли также обратился в полицию в связи с поступившими в его адрес угрозами.

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