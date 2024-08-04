В Британии продолжаются акции протеста против мигрантов

В Великобритании продолжаются акции протеста против нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az, крайне правые активисты попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express в городе Ротерем в Великобритании, где временно содержатся нелегальные иммигранты. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Сотни людей, принявших участие в беспорядках, разбили окна отеля и забросали сотрудников полиции, которые оцепили здание, бутылками, камнями и креслами. Отмечается, что некоторым активистам удалось пробраться внутрь гостиницы. Некоторым стражам порядка потребовалась первая помощь.

Крупные акции протеста в десятках городов Великобритании продолжаются уже несколько дней. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса. Жертвами атаки стали три девочки, еще восемь детей были ранены.

На фоне неподтвержденной информации о том, что подросток, совершивший нападение, является мигрантом, в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции, произошли столкновения с полицией.

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