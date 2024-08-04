Замминистра экономики Газы погиб при ударе Израиля

Заместитель министра национальной экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб при израильской бомбардировке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило управление по работе со средствами массовой информации палестинского анклава.

"Абдель Фаттах аз-Зарии погиб в результате прямого удара, нанесенного вражеской авиацией", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его официальном Telegram-канале. В управлении охарактеризовали убитого чиновника как "человека, преданного своему делу и посвятившего жизнь служению палестинскому народу".

Информации о том, где погиб замминистра, в документе не приводится. Аффилированный с палестинским движением ХАМАС портал Quds утверждает, что это произошло в центральной части сектора, в городе Дейр-эль-Балах.

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