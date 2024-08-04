Только военное давление на ХАМАС приведет к возвращению заложников

Только усиление военного давления на радикальное движение ХАМАС способно привести к освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Только усиление военного давления на убийц из ХАМАС приведет к достижению всех целей" израильской военной операции в секторе Газа, "включая возвращение домой всех заложников, как живых, так и мертвых", заявил израильский премьер. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, за это время, по данным Израиля, удалось освободить более 100 заложников. 1 декабря того же года режим прекращения огня был нарушен радикалами, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в Газе находятся 115 человек.

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