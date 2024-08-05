Нетаньяху предупредил о последствиях нападения на Израиль

Израиль готов противостоять Ирану и его сателлитам на всех фронтах, любой, кто атакует еврейское государство, заплатит очень высокую цену.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Иран и его сателлиты стремятся затянуть на шее Израиля удавку террора. Мы полны решимости противостоять им (Ирану и его сателлитам - прим. ТАСС) на всех фронтах, далеких и близких. Любой, кто нападет на нас (Израиль - прим. ТАСС), заплатит очень высокую цену", - заявил израильский премьер. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Ранее пресс-служба израильского Минобороны сообщила, что министр обороны Йоав Галант проводит с командованием армии Израиля и руководством служб безопасности совещание, на котором обсуждаются возможные действия на случай атаки со стороны Ирана.

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