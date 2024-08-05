Премьер Бангладеш ушла в отставку

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне протестов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии страны.

По данным источников издания Prothom Alo Daily, политик улетела из страны на военном самолете в Индию.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в окружении Шейх Хасины сообщили, что она вместе со своей сестрой покинула свою резиденцию в Дакке, чтобы укрыться в более безопасном месте.

Напомним, что ранее агентство France Presse сообщало, что уже не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш, из них 94 погибли в воскресенье.

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