США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией

Передвижение колонн военной техники Вооруженных сил США зафиксировано на границе между Ираком и Саудовской Аравией. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, несколько американских военных конвоев было замечено на контрольно-пропускном пункте "Арар". Как отмечает телеканал, переброска войск может быть связана с подготовкой к ожидаемому удару Ирана по Израилю.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра.

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