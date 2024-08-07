Президент Аргентины отреагировал на нападение экоактивистов на особняк Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей в соцсети X (ранее Twitter) назвал трусостью нападение экоактивистов на особняк аргентинского футболиста Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я выражаю солидарность с семьей Месси в связи с этим трусливым и безумным поступком. Прошу правительство Испании обеспечить безопасность граждан Аргентины", - написал Милей.

Вилла была приобретена Месси в 2022 году за €11 млн. На момент покупки у Месси не было сертификата об окончании работ, который должен был выдать муниципалитет Сан-Хосе. Этот факт может сделать невозможным оплату счетов за воду и электричество.

Бывшего владельца виллы подозревали в том, что он провел несогласованные работы по переоборудованию части гаража в жилое помещение, что привело к изменению рельефа местности.

"Это всего лишь еще один пример того, что закон не одинаков для всех. Государственные учреждения находятся на службе у небольшого правящего класса", - заявил экоактивист.

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