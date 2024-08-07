В Германии обрушился отель

По меньшей мере один человек погиб, восемь остаются под завалами после частичного обрушения отеля на западе Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города Трир.

Инцидент произошел в ночь на среду в населенном пункте Крёф федеральной земли Рейнланд-Пфальц, который находится в 50 км к северо-востоку от Трира.

По данным полиции, обрушились опоры одного из этажей здания. В момент ЧП в отеле находились 14 человек, пятеро из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. "По имеющимся на данный момент сведениям, девять человек находятся под завалами. Один из них скончался, но тело еще не извлечено. Восемь человек, в том числе с серьезными травмами, заблокированы в здании", - говорится в сообщении полиции.

Из соседних зданий эвакуирован 31 человек. Угроза дальнейшего обрушения осложняет спасательные работы. На месте находятся около 250 сотрудников полиции, пожарной и спасательной служб, а также медики. Спасатели смогли установить контакт с частью людей, находящимися под завалами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!