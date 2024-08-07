В США арестован пакистанец по подозрению в покушении на Трампа

Власти США арестовали пакистанца, которого заподозрили в участии в сговоре с целью заказного убийства американских политиков, в том числе кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

Согласно обвинительному заключению Минюста, речь идет о 46-летнем гражданине Пакистана Асифе Мерчанте. Его арестовали 12 июля при попытке покинуть США. По данным прокуратуры, он некоторое время проживал в Иране, там живет и вся его семья.

По версии обвинения, в апреле Мерчант прилетел из Пакистана в США и попытался завербовать исполнителей заказного убийства. Он встретился с предполагаемыми киллерами, которые на самом деле оказались сотрудниками правоохранительных органов США.

Убийство планировалось в конце августа или начале сентября. Как следует из документов Минюста, оно должно было стать местью за смерть иранского генерала, командира элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году в результате ракетного обстрела в Багдаде.

Удар был нанесен по приказу Трампа, который тогда был президентом США.

Мерчант заявил, что хотел устранить лиц, которые "наносят вред Пакистану и мусульманскому миру", добавив, что это не "просто обычные люди". За заказ он заплатил аванс наличными в размере $5 тыс.

По словам прокуроров, в рамках заговора Мерчант искал мужчин для совершения убийства, женщину для "разведки" и около 25 человек, "которые могли бы устроить акцию протеста в качестве отвлекающего маневра после совершения убийства".

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