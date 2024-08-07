США, Южная Корея и Япония намерены координировать санкции против КНДР

Республика Корея (РК), США и Япония намерены в течение года создать трехсторонний механизм надзора за исполнением санкций Совета Безопасности ООН против КНДР, альтернативный группе экспертов Объединенных Наций, мандат которой закончился весной. Об этом сообщил МИД РК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Директор департамента по разработке стратегий и аналитической информации МИД Республики Корея Чо Гу Ре, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры 7 августа. "Работа группы экспертов по санкциям против Северной Кореи закончилась в результате применения Россией права вето, но Республика Корея, США и Япония договорились ускорить консультации, чтобы создать и в течение года запустить альтернативный механизм, который [позволял бы] более строго следить за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи", - информировали в Сеуле по итогам переговоров.

Представители трех стран также обсудили сотрудничество РФ и КНДР, осудили "продолжающиеся провокации" Пхеньяна, в том числе запуски баллистических ракет, и заявили о приверженности задачи по денуклеаризации Корейского полуострова.

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