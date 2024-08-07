Пакистан добился отсрочки уплаты долга Китаю, ОАЭ и Саудовской Аравии

Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия согласились с отсрочкой на год выплаты Пакистаном своего годового долга на сумму $12 млрд. Об этом сообщил министр финансов исламской республики Мухаммад Аурангзеб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исламабад получил согласие дружественных стран-кредиторов - Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ - пролонгировать на один год пакистанский годовой долг, превышающий $12 млрд, чтобы обеспечить одобрение советом Международного валютного фонда (МВФ) пакета экономической помощи в размере $7 млрд в этом месяце", - цитирует издание The Express Tribune заявление главы Минфина.

В июле Аурангзеб сообщил, что Пакистан рассчитывает на отсрочку долга на период от трех до пяти лет. В 2023 году пакистанский долг китайским банкам составил $5 млрд, Саудовской Аравии - $4 млрд, ОАЭ - $3 млрд.

Погашение или реструктуризация долгов по кредитами Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ предусмотрены условиями МВФ, требующего от Исламабада снижения стоимости электроэнергии и уплаты внешней задолженности в обмен на предоставление фондом пакета финансовой помощи в $7 млрд.

По статистике Министерствам экономики Пакистана, совокупный внешний долг страны в 2023 году превысил $125 млрд, кредиты от китайских банков составили более $20 млрд. Согласие стран-кредиторов пролонгировать кредиты Исламабаду или снизить процентные ставки по ним имеет решающее значение для смягчения давления на платежный баланс Пакистана и для снижения расходов на энергоносители.

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