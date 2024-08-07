В Эстонии большинство граждан заявили о недовольстве новым правительством

Вступление в должность премьер-министра Эстонии Кристена Михала от "Партии реформ" и ряда новых министров не привело к росту популярности правительства среди жителей Эстонии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного эстонской компанией "Институт общественных исследований" и социологической службой Norstat, сообщает газета Postimees, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно опросу, 26 процентов респондентов посчитали, что действующее правительство работает "хорошо". 65 процентов опрошенных назвали работу нового состава кабмина "плохой" или "очень плохой". Отмечается, что 28 процентов респондентов негативно оценили эффективность Михала на посту премьер-министра, 56 процентов жителей страны ответили, что у них еще не сложилось мнение о его работе. В поддержку Михала высказались 16 процентов участников опроса

Уровень недовольства не снизился по сравнению с итогами прошлого аналогичного опроса, проводившегося с 3 июня по 5 июля. Тогда также 65 процентов эстонцев высказали неудовлетворенность работой предыдущего кабмина, возглавляемого премьером Каей Каллас.

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