В Литве заявили о случаях заболевания легионеллезом в армии

В армии Литвы зафиксированы заболевания легионеллезом из-за зараженной воды. Об этом заявила мать одного из военных, пишет Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она узнала от сына, что легионеллезом была заражена вода. Отмечается, что вспышка болезни произошла в пехотном батальоне имени князя Альгирдаса. Призывникам и добровольцам сказали не поддаваться панике и пить только холодную воду, рассказала женщина. По ее словам, во время разговора был слышен кашель среди призывников. Также она добавила, что у военных температура.

В армии Литвы заявили об ожидании результатов исследования воды. Там подтвердили один случай заболевания легионеллезом. Отмечается, что остальные военнослужащие больны простудой.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!