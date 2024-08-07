Компании США и КНР возглавили рейтинг крупнейших производителей вооружения

Американская компания Lockheed Martin и китайская Aviation Industry Corporation of China (AVIC) стали крупнейшими производителями вооружений в мире по итогам 2023 года. Суммарная выручка компаний от экономической деятельности, связанной с военно-промышленным комплексом (ВПК), превысила $100 млрд, сообщил американский еженедельник Defense News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в 2023 году Lockheed Martin заработала более $64,5 млрд на производстве вооружений, а AVIC - почти $45 млрд. При этом выручка американской компании от операций с ВПК увеличилась на 2%, а китайской - на 45%, поскольку в 2022 году она не превышала $31 млрд.

Всего в первой десятке оказались шесть компаний из США, три из КНР и одна из Великобритании. Среди них американская корпорация Boeing, занявшая шестое место с выручкой $32,6 млрд. Британская BAE Systems заработала в 2023 году порядка $27,5 млрд и расположилась на седьмой строчке списка.

Согласно информации Defense News, в 2022 году Lockheed Martin также стала крупнейшей компанией по объему выручки от операций с ВПК, тогда американская корпорация заработала $63,3 млрд.

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