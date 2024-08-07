Германия проводит первые совместные учения ВВС с Индией

Военно-воздушные силы Германии впервые проводят совместные учения в Индии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, первый этап маневров Tarang Shakti, в которых также принимают участие ВВС Испании, Франции и Великобритании, начались.

Ранее газета The Economic Times сообщала, что Индия проведет в августе и сентябре масштабные маневры ВВС Tarang Shakti 2024 с участием более 150 самолетов из 7 стран. Это также Австралия, США, Япония (партнеры Индии по Четырехстороннему диалогу по безопасности), Великобритания, Франция и Германия. Ряд государств, включая Испанию, ОАЭ и Сингапур, направят на них своих наблюдателей.

Tarang Shakti 2024 проводятся с целью улучшения взаимодействия ВВС, повышения уровня боевой выучки, обмена опытом и демонстрации тактических и оперативных возможностей.

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