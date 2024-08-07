Военные Финляндии и США обсудили углубление оборонного сотрудничества

Силы обороны Финляндии и Европейское командование США (USEUCOM) провели 6-7 августа военно-штабные переговоры. Об этом сообщают финские Силы обороны в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Основными вопросами на переговорах были углубление двустороннего оборонного сотрудничества, планирование будущих возможностей сотрудничества, а также содействие практической реализации оборонного соглашения DCA, подписанного странами.

Переговоры вели начальник планирования Сил обороны бригадный генерал Теро Юлитало и заместитель директора по стратегии, планам и возможностям USEUCOM бригадный генерал Куэйд Куадри - младший (Quaid Quadri Jr).

"Наша общая цель <...> в ответ на все виды угроз - как для Соединенных Штатов, так и для Европы - заключается в дальнейшем углублении военных связей между нашими странами", - сказал военачальник.

USEUCOM отвечает за военные операции США в Европе, частях Азии и Ближнего Востока, Арктике и Атлантике, базируется в Штутгарте, уточняется в сообщении.

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