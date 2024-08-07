Бангладеш и Индия приостановили торговлю

Торговля Индии и Бангладеш полностью приостановлена на фоне политического кризиса после отставки бывшего бангладешского премьер-министра Шейх Хасины. Об этом заявил ТАСС президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Ашвани Кумар, передает Day.Az.

"Торговля с 5 августа полностью приостановлена, хотя последние 15 дней уже наблюдались отдельные сбои", - сказал Кумар.

В то же время он отметил, что партнеры в Бангладеш надеются на возобновление операций через неделю. "Отзывы импортеров из Бангладеш обнадеживают, поскольку они ожидают, что ситуация нормализуется примерно через неделю", - сказал президент FIEO. По его словам, из-за нынешних перебоев в торговле может пострадать экспорт скоропортящихся продуктов.

Кумар напомнил, что экспорт Индии в Бангладеш в 2023-2024 годах составил $11 млрд. В Бангладеш поставлялись хлопок, нефтепродукты, автомобили и их детали, пряжа и ткани, зерновые, фрукты и овощи, чай, кофе, специи и корма для животных. В индийском импорте из Бангладеш преобладали одежда, текстиль, изделия из кожи, корма для животных и рыба.

5 августа на фоне массовых антиправительственных выступлений премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Было принято решение о формировании временного правительства. 6 августа его главой назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. В ряде городов страны продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после антиправительственных протестов. Основу протестующих составила студенческая молодежь, недовольная высоким уровнем безработицы и отсутствия перспектив.

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