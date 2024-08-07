Трамп заявил о желании заполнить нефтяной резерв США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что Соединенным Штатам следует заполнить свой стратегический нефтяной резерв, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы были энергетически независимы четыре года назад, а теперь мы выпрашиваем нефть у Венесуэлы. <...> Нам не нужны энергоресурсы от других стран. Мы должны заполнить [свои] стратегические резервы немедленно", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 371 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.

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