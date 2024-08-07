Генштаб армии Израиля заявил о пиковой готовности ВС к быстрой атаке

Вооруженные силы Израиля находятся в состоянии пиковой готовности и способны к быстрой атаке "в любой точке" по всему Ближнему Востоку. С таким заявлением выступил глава Генерального штаба армии еврейского государства Герци Халеви во время посещения базы израильских ВВС Тель-Ноф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша готовность на пике, как в нападении, так и в обороне. Мы будем знать, как провести очень быструю атаку в любой точке Ливана, в любом месте в Газе, в любой точке Ближнего Востока, на земле и под землей", - заявил Халеви. Его высказывания распространила армейская пресс-служба.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) пошлем очень четкое послание нашим врагам, тем, кто нападает на нас, тем, кто в каждой речи говорит о том, как они стремятся уничтожить Израиль. Мы ударим по ним, и мы продолжим становиться сильнее", - добавил он.

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