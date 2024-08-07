Маск заявил, что готов взять интервью у Харрис

Илон Маск заявил, что готов провести интервью не только с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, но и с его соперницей по предвыборной гонке Камалой Харрис, представляющей демократов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я открыт для этого", - написал миллиардер в X (ранее Twitter). Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, предположившего, что шансы на то, что Харрис согласится на интервью с Маском, равны нулю.

Ранее Трамп сообщил, что 12 августа даст "большое интервью" Маску. Информации о формате и темах грядущей беседы пока нет.

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