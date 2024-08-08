США продолжат попытки снизить напряженность на Ближнем Востоке

Администрация США намерена продолжить усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az.

"Мы будем продолжать переговоры с нашими партнёрами на Ближнем Востоке и призывать к деэскалации", - заявила она.

В Белом доме добавили, что США сосредоточены на снижении напряженности.

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