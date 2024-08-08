https://news.day.az/world/1680500.html США продолжат попытки снизить напряженность на Ближнем Востоке
США продолжат попытки снизить напряженность на Ближнем Востоке
Администрация США намерена продолжить усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az.
"Мы будем продолжать переговоры с нашими партнёрами на Ближнем Востоке и призывать к деэскалации", - заявила она.
В Белом доме добавили, что США сосредоточены на снижении напряженности.
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