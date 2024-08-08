"Хезболлах" применила БПЛА для ударов по артиллерийской базе в Израиле

Отряды шиитской милиции "Хезболлах" использовали беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по артиллерийской базе на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

"Бойцы исламского сопротивления запустили несколько боевых беспилотников, которые поразили артиллерийскую базу в Зауре и расположенный рядом лагерь военнослужащих, - утверждается в тексте. - Зафиксировано точное попадание в цель, в рядах неприятеля есть убитые и раненые".

Из реактивных систем залпового огня был обстрелян армейский штаб и казарма в Эйн-Зейтим к северу от города Цфат в 20 км от границы с Ливаном. Как отмечается в заявлении, эти операции были проведены в ответ на налеты израильских ВВС на поселки Майфадун и Джвайя, где погибли несколько шиитских бойцов и есть раненые среди мирных жителей.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские ВВС в ответ на эти атаки совершили налет на форпост "Хезболлах" в горном районе Джебель-Рейхан, где находится площадка для запуска БПЛА в сторону Израиля. Артиллерия подвергла обстрелу окрестности города Рашая-эль-Фуххар, где были замечены мобильные группы шиитских бойцов.

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