https://news.day.az/world/1680509.html Президент Ирана призвал Хаменеи отказаться от атаки на Израиль - СМИ
Президент Ирана призвал Хаменеи отказаться от атаки на Израиль - СМИ
Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи отказаться от "удара возмездия" по Израилю.
Как передает Day.Az, такое сообщение опубликовал 7 августа базирующийся в Лондоне сайт Iran International, ссылаясь на анонимные "осведомленные источники".
Источники цитируют высказывание Пезешкиана о том, что ответный удар Израиля может вывести из строя энергетические системы и парализовать экономику Ирана.
Телеканал передал, что Хаменеи выслушал доводы президента, не высказав своей точки зрения.
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