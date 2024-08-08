Президент Ирана призвал Хаменеи отказаться от атаки на Израиль

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи отказаться от "удара возмездия" по Израилю.

Как передает Day.Az, такое сообщение опубликовал 7 августа базирующийся в Лондоне сайт Iran International, ссылаясь на анонимные "осведомленные источники".

Источники цитируют высказывание Пезешкиана о том, что ответный удар Израиля может вывести из строя энергетические системы и парализовать экономику Ирана.

Телеканал передал, что Хаменеи выслушал доводы президента, не высказав своей точки зрения.

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