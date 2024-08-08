Штаб Харрис получил $36 млн за сутки

Избирательный штаб вице-президента США, кандидата на пост главы государства от Демпартии Камалы Харрис, получил $36 млн пожертвований от сторонников в течение 24 часов после того, как было объявлено, что губернатор штата Миннесота Тим Уолц будет ее напарником на предстоящих в ноябре выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, распространенном избирательным штабом президента.

"$36 млн собрано за последние 24 часа", - отмечается в документе.

Для сравнения, штаб действующего президента США Джо Байдена получил в марте рекордные на тот момент $10 млн пожертвований от сторонников в течение 24 часов после выступления американского лидера в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны".

Во вторник Харрис сообщила, что выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты США.

рником на предстоящих в ноябре выборах. Об этом говорится в документе, распространенном избирательным штабом президента.

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