В Австрии задержали подозреваемых в подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт

Австрийская полиция задержала двух человек, предположительно планировавших совершить теракт во время концерта американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает портал ORF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам полиции, одному из задержанных 19 лет, у него были изъяты "химические вещества", которые направлены на анализ.

Правоохранители считают, что целью задержанных могли стать мероприятия с большим скоплением людей, включая концерты Свифт. В Вене певица даст три концерта 8-10 августа. Меры безопасности в районе стадиона, где пройдут мероприятия, будут усилены.

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