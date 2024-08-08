США отстают от Китая в производстве и качестве БПЛА

Соединенные Штаты уступают Китаю в масштабах военного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и качестве выпускаемой продукции. Об этом сообщил портал Defense One, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его оценкам, если бы Вооруженные силы США вступили в конфликт, то американским производителям БПЛА пришлось бы приложить усилия для выпуска большего количества малых дронов, "если только Пентагон не увеличит собственную поддержку производителей как можно скорее". Портал напомнил, что в мае 2023 года украинские военные "расходовали около 10 тыс. дронов в месяц", однако "американские компании, вероятно, не производят даже половины от этого объема".

Defense One также указал на слабое качество произведенных в США БПЛА и их технологические недостатки перед китайскими аналогами. "Продукция китайских производителей, таких как DJI и Autel, по-прежнему лучше почти во всех отношениях, что делает выбор в их пользу очевидным, когда соотношение цены и качества служит решающим фактором", - сказал неназванный западный эксперт по дронам, имеющий опыт консультирования на Украине.

Один из руководителей компании по производству БПЛА Neros Сорен Монро-Андерсон также сообщил порталу, что цена за американский дрон может превышать китайский аналог в сто раз. По данным портала, производство БПЛА в рамках существующей программы Пентагона обходится ведомству в $40 тыс. за дрон. Через некоторое время цена может увеличиться до $65 тыс. По информации Defense One, американские военные уже испытывают "сердечную боль" из-за необходимости использовать в ходе испытаний дорогие БПЛА, "учитывая риск их поломки или потери".

17 апреля председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс заявил, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) превосходят ВМС США и такая же ситуация может вскоре сложиться в сфере ВВС и космоса.

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