Китай обнаружил месторождение газа в Южно-Китайском море

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) обнаружила в Южно-Китайском море месторождение природного газа с объемом запасов более 100 млрд куб. м. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, открытие было сделано в июне 2024 года, а на этой неделе местные власти завершили рассмотрение заявки компании и зарегистрировали месторождение. Оно получило название Lingshui 36-1 и находится к юго-востоку от острова Хайнань. Средняя глубина моря в этом районе достигает 1,5 тыс. м, при этом газоносный бассейн залегает на глубине 210 м под морским дном.

Китай является крупнейшим импортером природного газа в мире. В 2023 году он импортировал 120 млн тонн этого топлива в газообразном состоянии и в виде СПГ на общую сумму $64,3 млрд. Крупнейшими поставщиками трубопроводного газа в КНР стали Туркменистан, Россия и Мьянма. В то же время наибольшее количество СПГ Китай импортировал из Австралии, Катара и РФ.

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