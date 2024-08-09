В Турции намерены как можно скорее решить проблему блокировки соцсетей

Турецкие власти находятся в контакте с представителями Instagram и других ресурсов и хотят как можно скорее решить проблему их блокировки. Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в контакте с Instagram и другими соцсетями. Мы хотим решить проблему [блокировки] как можно скорее. К сожалению, эти социальные платформы не проявляют такого демократического подхода, который демонстрируем мы как государство", - приводит высказывания министра телеканал CNBC-e.

2 августа в Турции был заблокирован доступ к Instagram. Турецкие власти заявляли, что это решение принято из-за нарушения соцсетью требований местного законодательства. По сообщениям местных СМИ, на такой шаг в Анкаре пошли из-за блокировки Instagram соболезнований в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Переговоры с представителями Instagram ведутся ежедневно, но пока безрезультатно.

7 августа власти Турции на основе решения суда заблокировали доступ к игровой онлайн-платформе Roblox. Как заявлял глава Миюста Йылмаз Тунч, доступ к ресурсу закрыт в связи с наличием на нем контента, связанного с насилием над детьми.

В Турции ранее неоднократно блокировали доступ к сайтам, в том числе к "Википедии" и некоторым ресурсам Google, на основе решений судов о нарушениях законодательства, таких как запрет на размещение материалов с пропагандой насилия, подстрекательством к самоубийству, употребления наркотиков, непристойных материалов, которые противоречат местным нормам и традициям, в том числе за оскорбление основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка.

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