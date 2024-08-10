https://news.day.az/world/1681032.html США передадут Украине новый пакет военной помощи США выделили Украине новый пакет военной помощи на $125 млн, включая оружие и боеприпасы.Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
США передадут Украине новый пакет военной помощи
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $125 млн, включая оружие и боеприпасы.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что в пакет входят, в частности, реактивные установки HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов АТ-4, TOW и Javelin.
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