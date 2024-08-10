Cлушания по делу Трампа отложены

Федеральный суд столичного округа Колумбия отложил на 5 сентября слушания по делу о якобы предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США.

Об этом говорится в постановлении судьи Тани Чаткэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее планировалось, что слушания состоятся 16 августа. Ожидалось, что на них стороны смогут проинформировать судью о своих дальнейших шагах, обсудить и согласовать процедурные вопросы. Заседание, как следует из документа, "отложено до 5 сентября 2024 года". Кроме того, с 9 августа до 30 августа отложена публикация совместного отчета сторон о ходе разбирательства.

Отложить слушания суд просил спецпрокурор США Джек Смит, ранее предъявивший обвинения в рамках данного дела Трампу, который сейчас является кандидатом в президенты США от республиканцев.

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