Командир ХАМАС убит при атаке беспилотника в Ливане

Военное крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - подтвердила гибель своего полевого командира на юге Ливана в результате удара ВВС Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале радикалов.

"Самер Махмуд аль-Хадж героически погиб сегодня, 9 августа 2024 года, в результате удара вражеских беспилотников в городе Сайда на юге Ливана", - говорится в документе. Информации об иных обстоятельствах гибели аль-Хаджа и о том, какую должность он занимал в структуре военного крыла ХАМАС, не приводится.

Ранее ливанский новостной портал Naharnet проинформировал, что беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю в Сайде. Находившийся в машине аль-Хадж погиб, другой радикал получил ранения. Согласно информации портала, аль-Хадж возглавлял службу безопасности "Бригад Иззэддина аль-Кассама" в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хильве, расположенном на окраине Сайды.

Факт ликвидации аль-Хаджа подтвердили также в Армии обороны Израиля. По словам израильских военных, убитый "командовал военными силами в лагере Айн-эль-Хильве" и отвечал за "запуски снарядов из Ливана в сторону израильской территории" и "вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль".

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