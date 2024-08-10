В Великобритании после беспорядков задержали почти 750 человек

Не менее 741 человека задержали в Великобритании по следам прошедших по стране антииммигрантских беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Национального совета начальников полиции.

Как заметили в органе, объединяющем сотрудников британской полиции высокого ранга, установлены личности "еще сотни подозреваемых, которые будут задержаны в ближайшие дни и недели". Всего обвинения предъявлены более 300 участникам беспорядков, в том числе тем, кто онлайн призывал к участию в протестах, некоторым людям уже вынесены обвинительные приговоры.

В пятницу король Великобритании Карл III провел телефонные разговоры с премьер-министром Киром Стармером и руководителями полицейских подразделений. Как заметил представитель монарха, слова которого приводит телеканал Sky News, глава государства "выразил сердечную благодарность полиции и чрезвычайным службам за все их усилия по восстановлению мира в тех районах, которые были затронуты насилием во время беспорядков".

Акции протеста, перерастающие в беспорядки, уже больше недели продолжаются в десятках городов Соединенного Королевства. Поводом для волнений стала трагедия в английском Саутпорте, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Жертвами стали три девочки, еще восемь детей и двое совершеннолетних были ранены. Нападавший был задержан. По информации газеты The Times, у Рудакубаны руандийские корни, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине.

В ходе акций протеста по всей стране задержаны около 500 человек, пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов, сожжены несколько магазинов, полицейских участков и автомобилей. В некоторых случаях правые активисты вступали в стычки с участниками параллельных акций в поддержку Палестины и против расизма.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!