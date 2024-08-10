https://news.day.az/world/1681038.html Военное крыло ХАМАС присягнуло на верность новому главе политбюро Военное крыло ХАМАС, бригада "Аль-Кассам", присягнуло на верность новому главе политбюро палестинского движения Яхье Синвару.Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил представитель группировки Абу Убайда."Мы заявляем о нашей полной готовности реализовать его решения", - заявил Абу Убайда в видеообращении.
Военное крыло ХАМАС присягнуло на верность новому главе политбюро
Военное крыло ХАМАС, бригада "Аль-Кассам", присягнуло на верность новому главе политбюро палестинского движения Яхье Синвару.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил представитель группировки Абу Убайда.
"Мы заявляем о нашей полной готовности реализовать его решения", - заявил Абу Убайда в видеообращении.
6 августа Яхья Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС. Ранее он был лидером движения в секторе Газа. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал "как можно скорее устранить" Синвара.
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