Силы США уничтожили в Йемене беспилотники хуситов

Американские военные уничтожили одну пусковую ракетную установку, один беспилотный надводный корабль и два беспилотных летательных аппарата мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом Центральное командование ВС США сообщило в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ВС США утверждают, что беспилотники представляли непосредственную угрозу американским, коалиционным и торговым судам в регионе.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года мятежники атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия хуситов американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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