Делегация конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация членов палаты представителей США от Демократической партии прибыла с визитом на Тайвань. Об этом говорится в сообщении МИД острова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Делегация состоит из четырех женщин-парламентариев: Мэрилин Стрикланд, Джулии Браунли, Джилл Токуды и Жасмин Крокет. Отмечается, что они пробудут на Тайване с 11 по 15 августа.

Как следует из заявления, американских представителей примет глава администрации Тайваня Лай Циндэ, его заместитель Сяо Мэйцинь и глава МИД Линь Цзялун. Стороны намерены обсудить сотрудничество между сторонами и вопросы безопасности.

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