В Нигере сильное наводнение

Не менее 52 человек погибли в Нигере за последние два дня в результате наводнений.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал ActuNiger, стихийное бедствие охватило западные районы страны, где прошли сильные ливни.

По информации портала, начаты спасательные работы, число жертв уточняется. В районе Тиллиа утонули пассажиры двух автобусов, застигнутых наводнением на трассе Телемсес - Тахуа. Также пропали без вести другие люди, направлявшиеся по этой дороге на еженедельный базар. Всех их снесло сильным течением разлившихся рек. На поиски выживших и жертв брошены отряды сил обороны и безопасности, в частности жандармерии и национальной гвардии. Работы осложняются тем, что идут в труднодоступной местности.

В затронутых стихией районах размыты дороги, уничтожены посевы сельскохозяйственных культур.

Всего сезон дождей, начавшийся в Нигере две недели назад, унес жизни как минимум 94 человек, 93 получили травмы, всего пострадали свыше 137 тыс.

Наводнения в последние дни охватили, помимо Нигера, еще несколько стран Западной и Центральной Африки, в том числе Гвинею, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Либерию, Мали, Нигерию, Того, Чад. По данным ООН, в общей сложности пострадали более 700 тыс. человек.

Напомним, что недавно не менее 20 человек погибли в Нигерии в результате взрыва и пожара на судне.

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